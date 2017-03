Bologna, morto il fondatore di Mercatone Uno Romano Cenni, fu patron di Marco Pantani

BOLOGNA, 13 MARZO - Si è spento all’età di 84 anni, nella sua casa di Toscanella di Dozza, in provincia di Bologna, l'imprenditore Romano Cenni, storico fondatore della Mercatone Uno. Era malato da tempo.

La nota catena di ipermercati per la grande distribuzione dei mobili e dei complementi d'arredo fu fondata da Cenni nel 1978 a Dozza, nei pressi di Imola. Nata col nome di Mercatone-Germavox, inizialmente era specializzata nella vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. Nei primi anni '80 poi agli elettrodomestici si affiancarono i mobili e i complementi d'arredo, nacque cosí Mercatone Uno, che in poco tempo diventa un punto di riferimento in tutta Italia, arrivando ad operare su tutto il territorio nazionale con oltre 90 punti vendita.

Negli anni '90 Cenni, grande appassionato di ciclismo - dove nel 1960 esordí come patron della Germanvox Wega -, fonda inoltre, insieme all'amico ed ex corridore Luciano Pezzi, la squadra ciclistica Mercatone Uno che colleziona diversi successi, in particolare l'indimenticabile doppietta Giro d'Italia-Tour de France conquistata nel 1998 dall' indimenticato Marco Pantani.

Quando il campione di Cesenatico morí, il 14 Febbraio 2004, Cenni fece costruire in sua memoria una maxi biglia con la sua immagine, ai bordi del tratto autostradale, davanti alla sede del Gruppo.

Negli ultimi anni il gruppo industriale di Cenni è stato travolto dalla crisi finendo in amministrazione speciale straordinaria e divenendo oggetto di un'inchiesta giudiziaria per bancarotta. Oltre a Cenni, nell'indagine guidata dalla Procura di Bologna, furono coinvolti il suo storico socio e co-fondatore dell'ex gruppo, Luigi Valentini, e altre otto persone, tutti accusati di frode per un valore di 300 milioni di euro. Il gruppo è stato poi ufficialmente messo in vendita il 16 giugno 2016 dopo la nomina di tre commissari straordinari nell'aprile del 2015.

I funerali dell'imprenditore bolognese saranno celebrati domani alle ore 15,30 a Toscanella di Dozza Imolese.

[foto: chiamamicitta.it]



Antonella Sica