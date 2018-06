Bologna, picchia la ex moglie e i due figli: condannato a un anno e mezzo di carcere

BOLOGNA, 8 GIUGNO - Ha fatto irruzione nella casa della sua ex e ha picchiato lei e i suoi due figli di 17 e 18 anni. Protagonista della vicenda, un quarantenne originario dello Sri Lanka arrestato dai Carabinieri e condannato per direttissima a un anno e mezzo di carcere.

Martedì sera, l’uomo si è presentato a casa della sua ex moglie nonostante fosse destinatario di un provvedimento che gli vietasse di avvicinarsi ai suoi familiari, e l’ha assalita. I due ragazzi, un maschio di 17 anni e una femmina di 18, sono intervenuti a difesa della loro madre ma sono stati a loro volta aggrediti e picchiati. Il diciassettenne è stato afferrato per la gola e scaraventato contro un muro, mentre la giovane è stata trascinata in camera e presa ripetutamente a pugni.

Fortunatamente, madre e figli sono riusciti a bloccare la furia dell’aggressore e a buttarlo letteralmente fuori dall’abitazione, scongiurando il concretizzarsi di una vicenda avente tutti gli elementi di una imminente tragedia. L’uomo non ha desistito nel suo intento e ha provato nuovamente a rientrare nell’appartamento, tirando calci alla porta nel tentativo di sfondarla e minacciando la sua famiglia di morte.

I tre hanno chiamato il 112 invocando l’intervento dei Carabinieri, che giunti con celerità sul luogo dei fatti, hanno arrestato l’aggressore.

Luigi Cacciatori