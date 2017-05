Bologna, incidente in A14: morta una trentenne

BOLOGNA, 25 MAGGIO - Incidente stradale nella notte in A14, nei pressi di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese: morta una donna di trent’anni che viaggiava in direzione sud alla guida di una Volkswagen Polo.

Intorno alle 2 la donna sarebbe stata tamponata da un'auto, per cause in corso di accertamento, e dopo essere stata sbalzata su un'altra corsia sarebbe stata urtata da una terza vettura. I soccorsi del 118 sono prontamente intervenuti ma la donna, in via di identificazione, era già deceduta.

Gli altri due automobilisti coinvolti sono stati portati all'ospedale Maggiore in condizioni non gravi. La polizia stradale Bologna Sud è intervenuta per effettuare i rilievi. Il tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme è rimasto chiuso per circa tre ore, fino alle 5.

Luna Isabella

