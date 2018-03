Bologna, vestito da monaco violenta una ragazza: arrestato

BOLOGNA, 24 MARZO - Un ventitreenne originario di Caserta è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e rapina. Il giovane avrebbe violentato una ragazza durante la notte di Carnevale.

Da quanto ricostruito, nel corso di una serata in discoteca, sembrerebbe che l’indagato abbia prima stordito la vittima a forza di 'shottini' alcolici e poi avrebbe abusato di lei in una stanza d’albergo.Per la serata a tema carnevalesco, il ventitreenne era vestito da monaco medievale con una tunica nera. All’indomani dello stupro la giovane si è risvegliata nella camera dell’hotel senza ricordare nulla dell’accaduto. Recatasi in una struttura sanitaria per farsi medicare, i medici hanno riscontrato lesioni provocate da una violenza sessuale.

Nonostante l’abbigliamento indossato, le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dell’aggressore, arrestato dagli uomini della compagnia di San Giovanni in Persiceto.

Luigi Cacciatori

Immagine da tg24.sky.it