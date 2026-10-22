Bolzano, arrestato 35enne per maltrattamenti: picchiava la moglie davanti ai figli

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Un intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante della Questura di Bolzano ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, cittadino italiano con precedenti di polizia, accusato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. L'episodio si è verificato nella serata del 20 ottobre in un appartamento del quartiere Oltrisarco, zona residenziale della città altoatesina.

La segnalazione di un vicino e l'intervento della polizia

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, a far scattare l'allarme è stata la telefonata di un residente che ha segnalato una violenta lite tra un uomo e una donna all'interno di un'abitazione. Gli operatori, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato la donna con ecchimosi al volto. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal marito per l'ennesima volta, e questa volta anche alla presenza dei figli piccoli.

L'uomo in stato di ubriachezza e i precedenti

Identificato poco dopo, il 35enne è apparso in evidente stato di ubriachezza. Accompagnato in Questura e ricostruiti i fatti, l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e associato alla locale Casa Circondariale. L'operazione rientra nell'attività di contrasto alla violenza domestica che le forze dell'ordine portano avanti con particolare attenzione ai casi segnalati dai cittadini.

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La rete di protezione per le vittime di violenza

L'episodio richiama l'importanza della segnalazione tempestiva da parte di vicini e conoscenti, spesso fondamentale per interrompere situazioni di abuso che tendono a ripetersi nel tempo. Le donne vittime di maltrattamenti possono rivolgersi al numero 1522, attivo 24 ore su 24 e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che offre ascolto e supporto da parte di operatori specializzati e mette in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio.