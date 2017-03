Bomba distrugge negozio in pieno centro a Lamezia, danni ingenti

LAMEZIA TERME (CZO), 31 MARZO - Una bomba ha parzialmente distrutto una panetteria a Lamezia Terme. L'esplosione e' avvenuta la notte scorsa in via Piave, una traversa del centralissimo Corso Nicotera.



L'esplosione ha danneggiato seriamente il negozio ed ha causato diversi danni anche alle autovetture in sosta e alle abitazioni circostanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La Polizia e i Carabinieri hanno avviato le indagini.