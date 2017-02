Bombola gas esplode in una pasticceria nel Catanzarese, 5 feriti 

NOCERA TERINESE (CZ), 15 FEBBRAIO - Un bombola del gas e' esplosa nella tarda mattinata di oggi a Nocera Terinese, centro in provincia di Catanzaro.

La deflagrazione ha distrutto una pasticceria nella zona marina del paese, causando cinque feriti. Si tratta della titolare dell'esercizio, trasportata in elicottero a Catanzaro e poi al centro grandi ustionati di Palermo, di un uomo e di altre tre donne.Questi ultimi sono stati trasportato nell'ospedale di Lamezia Terme per le ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed avviato accertamenti sull'immobile che ospita la pasticceria.