Bonifica Taranto: Commissario e Comune avviano nuovi interventi

TARANTO, 11 LUGLIO - A seguito del lancio nelle scorse settimane della gara europea da 32 milioni di euro per la purificazione del Mar Piccolo, prosegue l’azione del commissario alla bonifica di Taranto Vera Corbelli.

E’ così che una nota della struttura commissariale annuncia le nuove azioni messe in campo: "Rimozione del mercato ittico galleggiantee individuazione di attracchi temporanei per consentire il regolare proseguimento delle attività di pesca, ma anche l'apertura, presso la sede comunale, di uno sportello pubblico dedicato alle imprese della mitilicoltura che saranno affiancate anche da uno sportello consulenziale privato di Confcommercio, ed ancora il completamento delle azioni per la realizzazione del Progetto Verde Amico".

Il punto della situazione è stato definito in un incontro al Comune di Taranto tra il commissario Corbelli, che si occupa della bonifica delle aree esterne all'Ilva, ovvero rione Tamburi, Mar Piccolo e cimitero San Brunone di Taranto e Comune di Statte, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, l’assessore allo Sviluppo economico e Marketing del territorio Valentina Tilgher alla quale e’ stato affidato anche l’assessorato alle Risorse del Mare e l’assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Innovazione Massimiliano Motolese.

La bonifica interna all'Ilva resta a carico dell'amministrazione straordinaria e del nuovo investitore Arcelor Mittal. Nel vertice in Municipio a Taranto, "fra gli altri temi di discussione anche le modalità di interazione fra le parti per la pianificazione delle azioni propedeutiche alla realizzazione di uno o piu' punti di sbarco".

"Con l'assessore Tilgher in particolare - precisa il commissario Corbelli - sono stati poi affrontati gli aspetti relativi alla progettazione dello stralcio del piano comunale delle coste, per il quale si è stabilito di procedere alla sua realizzazione d'intesa fra il Comune, il commissario straordinario e l'Autorità di Distretto.

“Le attivita' tecnico-operative - si informa - partiranno gia' dai prossimi giorni con nuovi incontri specifici, con i diversi attori coinvolti e che si svolgeranno presso il Comune".

Oltre al resto, si fa sapere, con l'assessore Motolese "sono stati affrontati gli aspetti operativi del progetto Isola Verde. Appena saranno completate le visite mediche, delle unità lavorative idonee, il Comune procederà alla stipula dei contratti di lavoro. Inoltre sono iniziati i lavori per la predisposizione delle attività formativo-tecnico-operative e che coinvolgeranno i lavoratori sin dall'inizio dell'attuazione del progetto".

Dopo l'incontro in Municipio, sarà programmato un successivo aggiornamento presso la Prefettura di Taranto.

"Lavvio e l'attuazione dei diversi progetti, ha visto la partecipazione allargata degli attori dello sviluppo ed una condivisone costante, attraverso diversi incontri di animazione. Consapevoli del fatto che il risultato che ci interessa, è un risultato ambizioso, che si può raggiungere – conclude la Corbelli - solo con la partecipazione di tanti allo sviluppo e alla rigenerazione del territorio" .

Luigi Palumbo

Fonte immagine: Meteoweb