Bonucci-Milan, il punto

MILANO, 14 LUGLIO - Quello di oggi potrebbe essere il giorno di Leonardo Bonucci al Milan. Dopo un giovedì di trattative e adrenalina, all'una e trenta di notte è finito il colloquio fra Alessandro Lucci, agente di Leo, e Marco Fassone, amministratore delegato del Milan. Sembrano esserci ormai pochi dubbi: il centrale della nazionale lascerà la Juventus dopo sei scudetti consecutivi, per approdare a Milano, sponda rossonera. Per il nuovo Milan cinese, un colpo di grande impatto tecnico, mediatico e di leadership.

L'operazione è clamorosa anche economicamente. Milan e Juve sono stati divisi per buona parte della giornata di ieri da 5 milioni: offerta rossonera da 35 milioni, richiesta bianconera di 40. Niente di insuperabile. E il contratto di Leo sarebbe ancora più impressionante, arrivando con i bonus a 10 milioni a stagione e rendendo Bonucci il giocatore più pagato del campionato. L'accordo dovrebbe essere dunque da 7,5 milioni all'anno più 2,5 di bonus, peraltro non difficili da raggiungere.

Intanto Leonardo è arrivato stamane a Vinovo, forse l’ultima occasione per salutare i compagni della Juve. Permanenza breve, se n'è andato alle 9.45. Tappa successiva: la sede della Juve, insieme al procuratore Lucci, per definire gli ultimi dettagli con Marotta. E in giornata è atteso a Milano. La moglie Martina, invece, ieri si è già mossa per cercare casa in città, chiaro segnale di una volontà comune.

Ad attendere Bonucci a Milano ci sarà Marco Fassone, che non si imbarcherà con la squadra sull'aereo che porterà il Milan ad Hong Kong, per la tournée estiva. Sarebbe il decimo colpo dell'ad rossonero, dopo Musacchio, Kessie, Rodriguez, André Silva, Borini, Conti, Calhanoglu, Antonio Donnarumma e Biglia. In più, il rinnovo di Gigio Donnarumma.

Claudio Canzone

Fonte foto: milanlive.it