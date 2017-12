Bonus bebe\': Associazioni, ora Inps si adegui rapidamente.Tribunale, Inps eroghi premio nascita

MILANO, 13 DICEMBRE - "Confidiamo che ora l'Inps si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale, evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso istituto ma, soprattutto, ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi in una materia così delicata tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell'Inps".

Lo afferma l'avvocato Alberto Guariso, che ha curato il ricorso delle associazioni Asgi, Apn e Fondazione Piccini contro le circolari dell'Inps, sottolineando che il Tribunale ha anche stabilito che l'istituto dovrà pubblicare sul proprio sito una "nota informativa" che spieghi dell'estensione del beneficio a tutte le mamme.In sostanza, dicono le associazioni, il Tribunale di milano avrebbe stabilito che la legge istitutiva del cosiddetto premio alla nascita di 800 euro una tantum, non conferiva all'Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Non è quindi neppure necessario - sostengono ancora Asgi, Apn e Fondazione Piccini -, come avevano fatto invece altri giudici, fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro: in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e, dunque, non può essere l'Inps ad escludere l'una e l'altra categoria di stranieri.In attesa che l'Inps si adegui, conclude l'avvocato Guariso, "è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all'Inps al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la 'discriminazione collettiva' e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno".