Borsa europea apre in rialzo

MILANO, 18 APRILE - Le Borse europee aprono in rialzo.

Dopo la pausa per le festività pasquali i mercati del Vecchio Continente tentano di sfruttare la scia di Wall Street nonostante le incertezze per la minaccia militare della Corea del Nord e gli esiti del referendum in Turchia.

L'indice Euro Stoxx è in rialzo dello 0,2% a 3.456 punti. Bene Francoforte (+0,2%) e Parigi (+0,1%). Londra cede lo 0,2%.

Ginevra Candidi

