Borsa: spread in calo. Bene Milano e Madrid

MILANO 1 GIUGNO - Dopo il via libera di Mattarella al nuovo governo lo spread tra Btp e Bund tedesco scende fino a 218 punti base, con il tasso del decennale del Tesoro al 2,56 In netto miglioramento lo spread sulla scadenza a due anni, che solo tre giorni fa era a arrivato a 343 punti base, peggior risultato dal 2012, ed oggi si trova a 117 con il tasso allo 0,51%.

La notizia dei nuovi governi in Italia e in Spagna (dove probabilmente il leader popolare Mariano Rajoy verrà sostituito con il socialista Pedro Sanchez) spingono le rispettive Borse: Milano è in crescita del 2,6% e Madrid dell’ 1%. Il settore più solido a Piazza Affari è quello bancario che, giovando del calo dello spread, cresce del +4,6%.

Bene anche le altre principali piazze europee tutte in positivo: Parigi segna un +0,9%, Francoforte +0,64% e Londra +0,55%. L’euro rimane stabile a 1,16 dollari.

Male, invece, le Borse asiatiche dove la distensione dei rapporti fra Usa e Corea del Nord non è bastata a rassicurare gli investitori preoccupati dalla decisione di Trump di estendere i dazi su alluminio e acciaio, ad Europa, Canada e Messico. Tokyo ha perso lo 0,14%, Shangai lo 0,9%, Shenzen l’1,45% e Hong Kong lo 0,16%. In controtendenza Seul è in crescita dello 0,64%.

Fonte immagine: lettera43.it

Fabio Di Paolo