Borse: Asia a picco dopo Wall Street, Tokyo perde 1200 punti

PECHINO, 6 FEBBRAIO - Piazze asiatiche a picco dopo il crollo di Wall Street, che ieri ha segnato la peggiore seduta dall'agosto 2011. A trainare i ribassi e' Tokyo, con il Nikkei 225, che dopo un'apertura in forte calo alle 11 ora locale perdeva 1.245,53 punti, il 5,5%, ed era a quota 21.436,85 punti, il minimo da ottobre scorso. In caduta anche gli arti mercati asiatici: l'indice Kospi di Seul segna un ribasso del 3,31% poco dopo le undici del mattino.

In forte calo anche Hong Kong, con l'indice Hang Seng in ribasso del 3,9%, verso il peggiore calo dall'agosto 2015. Negativa anche Shanghai, che ha aperto in ribasso dell'1,99% e viaggia attorno al -2,1% a meta' mattina. Profondo rosso anche per la Borsa di Taiwan, che cede il 4,4%. Il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria di Tokyo, Hiroshige Seko, senza commentare l'andamento dei mercati, ha voluto sottolineare ai microfoni dell'agenzia giapponese Kyodo, che "i profitti delle imprese sono a livelli record e che non c'e' da essere pessimisti sul trend dell'economia giapponese".

I timori di un surriscaldamento dell'economia che potrebbe portare a nuovi innalzamenti dei tassi di interesse in Usa da parte della Federal Reserve e a una ripresa dell'inflazione hanno allarmato gli investitori che continuano a vendere sulle piazze asiatiche. Il Nikkei di Tokyo ha terminato la seduta mattutina in calo del 5,3%, ma ha esteso le perdite anche oltre i 1.500 punti nel corso della seduta, con oltre il 6,5% di ribasso prima di una parziale ripresa, mentre Hong Kong ha segnato un calo del 4,7% in mattinata.

Il panico sui mercati asiatici e' generale e non sembra rientrare col procedere delle contrattazioni. Taiwan segna il secondo ribasso piu' ampio in Asia, in calo del 5%, ai minimi dall'agosto 2011. In caduta anche le Borse cinesi: Shanghai e' andata in pausa a -2,15%, a 3412,55 punti, e viaggia su un ribasso del 2,8% nella seduta pomeridiana, mentre Shenzhen ha terminato la seduta mattutina in calo del 2,77%, a 10536,42 punti.