Borse sospette, "allarme bomba" all'aeroporto di Lamezia Terme "allarme rientrato"

LAMEZIA TERME (CZ), 13 FEBBRAIO - La presenza di due borse abbandonate ritrovate in un tunnel dell'aeroporto di Lamezia Terme ha fatto scattare scattare le procedure di sicurezza nello scalo. Sul posto sono intervente le forze dell'ordine. Le due borse saranno esaminate dagli artificieri.

- E' rientrato l'allarme scattato stamane all'aeroporto di Lamezia Terme a caua della presenza di due borse abbandonate ritrovate in un tunnel dello scalo.Sul posto sono interventi gli artificieri e la Polaria che hanno aperto le due borse constatando che non contenevano nulla di pericoloso. L'allarme, a quanto si apprede, non ha influito sull'operativita' dello scalo.