Botte da orbi, autista aggredito a calci e pugni

PARMA (EMR), 31 AGOSTO- Ennesimo episodio di violenza accaduto a Parma: la rissa ha visto coinvolti un autista e un immigrato che, alla fine di un violento diverbio con lo stesso, è salito con la forza sull’autobus vincendo la resistenza dell’autista, il quale ha tentato invano di difendersi dall’attacco impedendo l’accesso all’uomo, probabilmente di origini africane, che infine ha proseguito l’aggressione sferrando diversi colpi al volto del malcapitato fino a sopraffarlo dinanzi a tutti i pendolari, alcuni dei quali hanno filmato la scena.

Ad innescare la reazione dell’extracomunitario sembra sia stato un aspro diverbio nato a causa del fatto che l’aggressore, insieme ad un altro ragazzo di colore, stesse sostando noncurante in mezzo alla piazzola, impedendo di fatto il passaggio all’autobus. Il conducente avrebbe così tentato di farsi strada prima suonando il clacson più volte e poi facendo diverse manovre al fine di aggirare l’ostacolo che non accennava a muoversi. L’autista in seguito all’ennesimo tentativo avrebbe poi aperto le porte del mezzo per chiedere ai due di spostarsi; da qui l’aggressione che è stata immortalata dalle fotocamere dei cellulari di diversi passeggeri, proprio a causa di queste riprese la lite si è poi protratta e spostata fra coloro che riprendevano e un gruppo di extracomunitari che, come testimoniano le immagini dei video postati in rete, iniziano a lanciare pesanti insulti all’indirizzo dei primi.

L’escalation di violenza che si attesta nel Paese evidenza la presenza di attriti che sempre più sottolineano un problema di convivenza prima ancora che fra individui certamente fra culture, il cui argine dev’essere giocoforza imposto tramite un piano sistematico-normativo di cui appare urgere la nazione.