Bovalino: due giornate per la raccolta straordinaria dei rifiuti il 16 e 19 ottobre. Gradimento dei cittadini.

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In Piazza Mercato sarà possibile conferire piccoli scarti edili e oggetti domestici inutilizzati. L’iniziativa punta a migliorare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Il Comune di Bovalino prosegue il percorso di tutela ambientale con due giornate di raccolta straordinaria dedicate ai cittadini. Gli appuntamenti, in programma in Piazza Mercato, sono pensati per facilitare lo smaltimento di materiali e oggetti che non rientrano nella normale raccolta domestica.

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Il primo appuntamento è stato già svolto nella mattinata odierna, venerdì 16 ottobre, dalle 10 alle 12, con una raccolta dedicata ai piccoli scarti derivanti da lavori domestici, come calcinacci, mattonelle, sanitari e ceramiche. Il conferimento era limitato a cinque pezzi oppure cinque sacchetti per utenza. Erano esclusi cartongesso, guaine bituminose, materiali contenenti amianto, canne fumarie e vernici. Notevole l’affluenza sul sito nel corso della mattinata e soddisfazione dei cittadini per l’ottima iniziativa posta in essere. In Piazza Mercato sono stati presenti oggi, per gran parte del tempo a disposizione, gli amministratori comunali con in testa il Sindaco, Vincenzo Maesano e la responsabile del settore della Ditta Muraca.

La seconda iniziativa, denominata "Svuota la tua cantina", si svolgerà lunedì 19 ottobre, dalle 10 alle 12, sempre in Piazza Mercato. Sarà possibile consegnare oggetti come pentole, padelle, sedie, sdraio, giocattoli, ombrelli, passeggini, assi da stiro e piccoli RAEE. Restano esclusi materassi, mobili e altri ingombranti per i quali è previsto il servizio ordinario su prenotazione. Entrambe le iniziative sono riservate alle utenze domestiche iscritte alla TARI del Comune di Bovalino. Per partecipare sarà necessario presentare un documento d’identità e la bolletta TARI.

Le giornate si inseriscono in un programma più ampio di miglioramento ambientale. Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, dal 2017 sono stati realizzati diversi interventi per eliminare le discariche abusive presenti sul territorio, raggiungendo una raccolta differenziata superiore al 70 per cento. Un risultato attribuito alla collaborazione tra cittadini, amministrazione, ufficio tecnico e gestore del servizio di raccolta Muraca. L’obiettivo è proseguire su questa strada, facilitando il corretto smaltimento dei rifiuti e promuovendo comportamenti responsabili per mantenere pulite strade e piazze.

L’amministrazione invita quindi la cittadinanza a partecipare alle due iniziative e a rispettare le modalità di conferimento, sottolineando che la tutela dell’ambiente e il decoro urbano dipendono anche dalla collaborazione quotidiana di tutti.