Bovalino: Giannetta nei presìdi di Grotteria e Bovalino. “Sono qui per sostenere una protesta legittima”

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(Riceviamo e pubblichiamo).

Una visita attesa e accolta con calore dai manifestanti quella del consigliere regionale di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che nella giornata di oggi ha raggiunto i presìdi di Grotteria Marina e Bovalino per incontrare da vicino agricoltori, autotrasportatori e lavoratori impegnati nella mobilitazione contro il caro carburanti e l'aumento dei costi di produzione. Ad accompagnarlo, i rappresentanti del Comitato Locri 2331 e del Comitato Bovalino 2120 di Futuro Nazionale, da tempo impegnati nell'ascolto delle istanze provenienti dal territorio.

La presenza di Giannetta è stata salutata favorevolmente dai partecipanti alla protesta. Molti lavoratori hanno colto l'occasione per rappresentargli direttamente le gravi difficoltà che stanno affrontando quotidianamente: l'impennata dei prezzi del carburante, il costo sempre più elevato dei fertilizzanti, delle bollette energetiche e delle materie prime sta mettendo in seria difficoltà intere categorie produttive.

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Nel corso degli incontri, il consigliere regionale ha ascoltato le testimonianze degli operatori del settore, ribadendo di non essere presente per una semplice passerella politica.

«Sono qui per dare visibilità a questa protesta e per manifestare il mio sostegno. È una protesta legittima e dignitosa che nasce da problemi reali. Siamo arrivati al limite massimo della vivibilità».

Giannetta ha evidenziato come la protesta della Locride stia offrendo un esempio di civiltà e responsabilità, sottolineando il carattere pacifico della mobilitazione nonostante il clima di forte esasperazione che attraversa il Paese.

«È motivo di orgoglio che la gente del Sud stia facendo sentire la propria voce in maniera composta e pacifica. Le categorie produttive sono esasperate, ma stanno manifestando nel rispetto delle regole e delle istituzioni».

Secondo il consigliere regionale, l'aumento incontrollato dei costi rischia di compromettere la tenuta di settori strategici per l'economia italiana.

«L'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del carburante sta mettendo in ginocchio l'agricoltura. Ma il problema riguarda anche gli autotrasportatori. Se non andiamo incontro a queste categorie, rischiamo di fermare l'Italia. Sono qui per sostenere questa battaglia che riguarda il diritto delle persone a lavorare e vivere dignitosamente».

Giannetta ha quindi richiamato la necessità di un'assunzione di responsabilità da parte della politica a tutti i livelli, evidenziando come molte delle criticità denunciate abbiano una dimensione che supera i confini nazionali.

«La politica deve assumersi le proprie responsabilità. La questione è anche europea e richiede risposte concrete. Occorre mettere in campo politiche attive che mettano al centro gli italiani, sostenendo famiglie, imprese, agricoltori e autotrasportatori che oggi stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi».

Dai presìdi di Grotteria Marina e Bovalino la richiesta è chiara: interventi urgenti per salvaguardare il lavoro, la produzione e la tenuta economica di interi comparti produttivi che rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio e per il Paese.

La visita si è svolta alla presenza dei rappresentanti dei Comitati Futuro Nazionale Locri 2331 e Bovalino 2120, che hanno accompagnato il consigliere Giannetta nei due presìdi, confermando la vicinanza del partito alle istanze espresse dal territorio e dalle categorie produttive coinvolte nella protesta.