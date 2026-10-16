Bovalino: caro carburante. Protesta degli agricoltori e autotrasportatori che chiedono risposte.

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Cinque giorni di mobilitazione, dal 16 al 20 ottobre, per denunciare gli effetti del caro gasolio su agricoltura e trasporto merci. A Bovalino, lungo la Statale 106, autotrasportatori e agricoltori della Locride, guidati da Giuseppe Varacalli e Enrico Sansotta, oltre a numerosi operatori del settore, hanno dato vita a un presidio pacifico per chiedere interventi urgenti contro l'aumento dei costi divenuti insostenibili.

«Siamo al collasso», è l'allarme lanciato dai lavoratori, che denunciano spese ormai difficili da sostenere. Nel corso delle testimonianze è stato citato il costo di circa 2.250 euro di carburante per una tratta di andata e ritorno tra Reggio Calabria e Milano.





Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Preoccupazioni anche per le aziende agricole, impegnate all'avvio delle campagne olivicola e agrumaria. Preoccupazione anche per i cittadini che stanno avendo difficoltà non solo a rifornirsi di carburante alle pompe di benzina (molte delle quali ancora sono in attesa di ricevere il ricarico del carburante), ma anche sugli scaffali dei supermercati dove la merce stenta un po' ad arrivare.

I manifestanti chiedono risposte concrete alle istituzioni e denunciano con forza la scarsa attenzione riservata loro dai media nazionali verso le proteste in atto nel Mezzogiorno, come a voler silenziare il disagio nel settore agricolo e del trasporto merci.





Solidarietà è stata espressa dal sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano che ha detto: “Non è una semplice protesta ma un modo per evidenziare quelle esigenze e quelle problematiche concrete che ogni famiglia incontra quotidianamente. Per questo non posso che esprimere la mia vicinanza e solidarietà a tutti gli autotrasportatori, lavoratori e famiglie che oggi hanno deciso a Bovalino e in altri luoghi della Calabria di presidiare civilmente alcuni tratti delle nostre strade. La speranza è quella che si finisca di aumentare tariffe, prezzi ed altro a causa della guerra e si pensi davvero alle esigenze concrete della collettività. Un grazie alle forze dell'ordine Polizia di Stato e Carabinieri che garantiscono la regolarità della circolazione.





Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano Domenico Mantegna: “Non possiamo lasciarli soli! Questa mattina ho voluto essere personalmente al loro fianco, portando la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione Comunale di Benestare ed anche nella mia qualità di Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ho ascoltato le loro preoccupazioni e le difficoltà di chi, ogni giorno, lavora duramente e oggi rischia di essere messo in ginocchio dal caro gasolio e dai costi sempre più insostenibili. Dietro ogni trattore e ogni camion ci sono famiglie, sacrifici, imprese e posti di lavoro da difendere. Se si fermano gli agricoltori e gli autotrasportatori, si ferma la nostra economia! Servono risposte concrete e interventi immediati. Da Sindaco e da Consigliere Metropolitano continuerò a essere al loro fianco, dando voce alle loro legittime preoccupazioni.





Da parte sua il sindaco di Bianco, Giovanni Versace ha dichiarato: “Sono venuto a portare la mia personale solidarietà e quella dei cittadini di Bianco a questa comprensibile “sofferenza e preoccupazione” lamentata dagli autotrasportatori e lavoratori agricoli del nostro territorio. La loro è una protesta legittima, e per questo ritengo giusto questo presidio pacifico. Mi auspico che le Istituzioni tutte possano intervenire per risolvere il problema o quantomeno alleviarlo nell’immediatezza dei tempi. Il caro carburante già si fa sentire, non solo nel trasporto delle merci, ma anche nell’approvvigionamento delle merci sugli scaffali dei negozi, e questo è un indice molto preoccupante che deve essere assolutamente disinnescato”

Seguiranno nei prossimi giorni aggiornamenti.











