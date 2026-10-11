Bovalino: “aperitivo alla salute” con l’Associazione 5D. Informazione, prevenzione e solidarietà.

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Per la comunità bovalinese quella di oggi è stata una mattinata all’insegna della salute, della consapevolezza e della condivisione. L’iniziativa denominata “Un aperitivo alla salute”, promossa dall’Associazione 5D, che ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, in particolare donne, ha trasformando la Sala Consiliare del Comune di Bovalino in un luogo di incontro e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione oncologica femminile.

Nonostante la pioggia abbia reso necessario il trasferimento dell’evento dalla sede inizialmente prevista, il locale “Ammari”, agli spazi del Palazzo municipale, l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno contribuito a rendere la mattinata particolarmente significativa e partecipata.

L’incontro si è aperto con l’accoglienza dei partecipanti e l’intervento della presidente dell’Associazione 5D, la dott.ssa Alessandra Polimeno, che ha ribadito il valore della mission associativa: promuovere la cultura della prevenzione, favorire il benessere collettivo e costruire una rete territoriale capace di mettere in relazione istituzioni, professionisti e cittadini. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata invece la vicesindaca Cinzia Cataldo, in rappresentanza del sindaco, avv. Vincenzo Maesano, assente per impegni personali. Nel suo intervento è stata confermata la vicinanza dell’Amministrazione alle iniziative che contribuiscono a diffondere informazione, consapevolezza e attenzione verso temi di rilevante interesse sociale. Il momento centrale della mattinata è stato dedicato alla prevenzione oncologica femminile, affrontata con competenza e sensibilità dalla dott.ssa Maria Pia Lucà, ginecologa e sessuologa, sotto la guida della moderatrice, dott.ssa Federica Morabito.

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Si è trattato di un approfondimento prezioso, volto a richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici e degli strumenti di screening, come il Pap test e il test HPV, fondamentali nei percorsi di prevenzione del tumore della cervice uterina. Un’occasione per ribadire quanto l’informazione corretta e l’adesione ai programmi di screening rappresentino strumenti essenziali per tutelare la salute e favorire la diagnosi precoce.

A sottolineare la necessità di rendere la prevenzione sempre più accessibile è stata la dott.ssa Giulia Fiorino, responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bovalino, che ha posto l’accento sul ruolo dei servizi territoriali nel promuovere percorsi di assistenza e sensibilizzazione vicini ai bisogni delle persone. Particolarmente intensa ed emozionante è stata la testimonianza di una donna che ha affrontato e superato la malattia oncologica. Il suo racconto, autentico e carico di significato, ha dato voce all’esperienza vissuta, ricordando ai presenti quanto siano importanti il sostegno, la prevenzione e la possibilità di condividere il proprio percorso con gli altri.

Conclusa la parte convegnistica, la mattinata è proseguita nella hall del Palazzo municipale con un aperitivo conviviale, accompagnato dalle esibizioni musicali degli allievi della scuola Entertainment ABC, il cui contributo ha arricchito l’atmosfera dell’iniziativa. Prezioso anche il supporto tecnico di Nicodemo Ferraro, che ha curato l’organizzazione e l’efficienza della strumentazione utilizzata. L’evento ha unito informazione e solidarietà, confermando il valore sociale di una partecipazione che guarda oltre il singolo appuntamento. Una parte delle quote di partecipazione sarà infatti devoluta all’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro – Sezione Locride, a sostegno della ricerca scientifica e della lotta contro i tumori. Un riconoscimento speciale è stato rivolto alle socie Federica Spagnolo e Lisa Ferrò, che, con dedizione, passione e attenzione ai dettagli, hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa.

L’Associazione 5D ha espresso la propria gratitudine all’Amministrazione comunale, ai relatori, agli artisti e a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo possibile una mattinata di confronto e condivisione. L’appuntamento ha lasciato un messaggio chiaro: la prevenzione non è soltanto una responsabilità individuale, ma un impegno collettivo che richiede informazione, accessibilità ai servizi e una rete di solidarietà capace di sostenere le persone e le famiglie. L’Associazione 5D proseguirà il proprio impegno sul territorio attraverso iniziative di sensibilizzazione e occasioni di incontro, nella convinzione che una comunità informata sia una comunità più consapevole, unita e attenta al benessere di tutti.

Perché prendersi cura della propria salute è un gesto d’amore. Farlo insieme significa trasformarlo in un valore condiviso.