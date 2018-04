Boxe: malore per Nino Benvenuti, ricoverato d\'urgenza

ROMA, 28 APRILE - Nino Benvenuti, il celebre campione di pugilato degli anni '60, e' stato ricoverato a Roma per un malore. Giunto in codice rosso presso il Policlinico di Tor Vergata, Benvenuti e' stato subito sottoposto ai primi accertamenti d'urgenza.

I medici, dopo il ricovero, sembrano escludere il peggio ma si riservano sulla prognosi definitiva; si sono, pero', categoricamente espressi sulla necessita' che l'ex pugile rispetti un periodo di riposo."Spavento e molta tensione, questo pomeriggio, per Nino Benvenuti, che proprio due giorni fa ha festeggiato i suoi splendidi 80 anni", si legge sul sito della Federazione Pugilistica italiana.Il presidente Vittorio Lai ha fatto sapere che, "a nome e per conto di tutto il movimento pugilistico nazionale, e' vicino al grande Nino in questo difficile momento augurandogli una pronta guarigione".