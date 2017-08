Bracciante agricolo ucciso in Sicilia, in un video tutte le immagini dell\'omicidio

PALAGONIA, 29 AGOSTO 2017 - Un video ripreso dalle telecamere a circuito chiuso di un sistema di sorveglianza hanno ripreso gli ultimi attimi di vita di Francesco Calcagno, il bracciante agricolo di 58 anni ucciso il 23 agosto da diversi colpi di pistola.

Le immagini sono state rese pubbliche dai Carabinieri su disposizione della Procura di Caltagirone, e si ritiene che possano essere utili per giungere all'identificazione del sicario.

Nel video si vede Calcagno che scappa all'interno di un terreno di Palagonia, nel Catanese, inseguito da un uomo armato. Dopo averlo raggiunto, il sicario lo uccide a colpi di pistola e lascia il posto con passo veloce, mentre il cane di casa si scansa per farlo passare.

Calcagno, secondo l'accusa, 10 mesi fa uccise in un bar, per legittima difesa, Marco Leonardo, consigliere comunale eletto in una lista civica che avrebbe avuto contatti con esponenti della criminalità locale. Anche in quel caso i Carabinieri riuscirono a ricostruire la dinamica della sparatoria sempre grazie a un video.

I militari dell'Arma invitano chiunque abbia notizie sull'assassino a comunicarle a due numeri telefonici diffusi appositamente: 0952509227 e 3313767225.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it