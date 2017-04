Brasile, killer a bordo di una moto: almeno dieci morti per le strade di San Paolo

SAN PAOLO, 05 APRILE – Momenti di terrore e violenza hanno caratterizzato, la notte scorsa, le strade della città di San Paolo in Brasile. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Uol, dieci persone sono state uccise e tre ferite a seguito di due differenti aggressioni armate.

Le brutali azioni hanno avuto luogo a Jaçanã, un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Norte, dove sono decedute sette persone, ed a Campo Limpo, zona meridionale della città di San Paolo, luogo in cui ci sono state tre vittime. La polizia militare brasiliana ha comunicato alcuni dettagli della vicenda. Infatti, sembrerebbe che a perpetrare gli atti sarebbero stati alcuni killer a bordo di una moto e che le uccisioni sarebbero avvenute in strada. Da chiarire ancora i motivi di un simile atto di violenza nella città più grande e popolosa del Brasile.

