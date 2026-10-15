Brasile, Senato approva la riforma che riduce l'orario di lavoro a 40 ore
Il Senato brasiliano ha approvato in via definitiva la riforma dell'orario di lavoro sostenuta dal presidente Lula. Il provvedimento prevede una riduzione graduale della settimana lavorativa dalle attuali 44 ore a 40 ore, con due giorni di riposo retribuito e senza alcuna riduzione dello stipendio per i lavoratori.
Un cambio di rotta inaspettato
La votazione ha riservato una sorpresa: Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro e senatore, inizialmente contrario alla misura, ha cambiato posizione e ha votato a favore. La decisione è arrivata alla vigilia del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, in un clima di ampio consenso popolare verso la riforma.
Le dichiarazioni di Flávio Bolsonaro
Il senatore ha motivato il suo sostegno con la volontà di non andare contro l'opinione pubblica, ma ha anche precisato che, in caso di elezione alla presidenza, il suo governo adotterà misure per compensare le imprese dei maggiori costi derivanti dalla riduzione dell'orario lavorativo.
Implicazioni per i lavoratori e le imprese
La riforma rappresenta una svolta significativa per il mondo del lavoro brasiliano, allineandosi alle tendenze internazionali che puntano a un maggiore equilibrio tra vita professionale e privata. Tuttavia, restano da definire i meccanismi di compensazione per le aziende, che temono un aumento dei costi operativi.
Il provvedimento dovrà ora essere promulgato e attuato gradualmente, con un calendario che sarà stabilito nei prossimi mesi.
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