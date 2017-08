Brasile, italiano ucciso a coltellate durante un festino: arrestati i responsabili

RIO DE JANEIRO, 19 AGOSTO - Il corpo di Massimiliano Bottoni, un italiano in vacanza a Armaçao dos Búzios, località balneare situata nella Regione dei Grandi Laghi, 180 chilometri a nord di Rio, è stato trovato in un garage, riverso a terra in una pozza di sangue con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa.

Stando a quanto riportato dagli inquirenti l’uomo, un romano di 54 anni, sarebbe stato ucciso durante un festino organizzato in uno degli appartamenti del condominio dove è poi stato trovato il corpo. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia, chiamata sul posto da uno degli inquilini del condominio allarmato dalle grida che udiva in piena notte, l’uomo sarebbe stato ucciso in seguito ad un mancato pagamento legato a presunte prestazioni sessuali ricevute dall’italiano.

La polizia ha arrestato un uomo e una donna ritenuti responsabili dell’omicidio: la padrona di casa Amanda Cabral de Vasconcellos, 28 anni, e l’organizzatore del festino, il latitante Paulo Giovani Carvalho de Oliveira. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due avevano pianificato di tagliare il cadavere con un’accetta per poi gettarlo in una discarica locale.

Luna Isabella

(foto da ecosdanoticia.net.br)