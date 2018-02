Breaking news: caso molestie, 125 anni per Larry Nassar

WASHINGTON, 5 FEBBRAIO 2018 - L'ultima e terza sentenza ha deciso 125 anni di prigione per Larry Nassar, l'ex medico sportivo americano che ha assistito anche le ginnaste della nazionale Usa, per aver molestato sessualmente circa 260 ragazze. Il 54enne è gia' stato condannato lo scorso novembre a 60 anni per pedopornografia e il mese scorso la giudice Rosmarie Aquilina ha emesso la prima sentenza nel processo per abusi sessuali prevedendo fino a 175 anni di carcere.

Fonte immagine bbc

Claudia Cavaliere