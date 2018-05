Brescia, abbandonato un neonato: si cercano i genitori

BRESCIA, 22 MAGGIO – Una residente nel centro storico di Brescia si è affacciata dal balcone e ha notato un passeggino senza la presenza di adulti. Dopo aver verificato la presenza di un neonato ha chiamato le forze dell’ordine. È successo ieri sera in Vicolo delle Nottole.

Il bambino, maschio di carnagione chiara, ha circa un mese ed è stato subito portato in ospedale per accertamenti. Sta bene ed è in buone condizioni. Sono in corso le indagini della Questura di Brescia per cercare i genitori.

Federico De Simone