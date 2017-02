Brescia, autobus contro un albero per malore del conducente

BRESCIA, 17 FEBBRAIO - Un malore del conducente ed un autobus che finisce così contro un albero. Succede a Malpaga, in provincia di Brescia. A bordo dell’autobus erano presenti 20 persone, che non hanno tuttavia riportato gravi conseguenze. Il bilancio è di due feriti, tra cui il conducente che è stato portato in ospedale.

Il pullman farebbe capo alla società bresciana Saia. Il conducente avrebbe probabilmente cercato di accostare senza riuscire tuttavia ad evitare l’impatto con l’albero. Gli altri passeggeri sono poi saliti su un mezzo sostitutivo per proseguire la propria corsa.

foto da: brescia.corriere.it

Cosimo Cataleta