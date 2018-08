Brescia, botte in strada alla compagna: arrestato 41enne

BRESCIA, 28 AGOSTO - Si sono aperte le porte del carcere per un quarantunenne originario di Lucca, che la scorsa settimana ha aggredito in strada la sua compagna, colpendola con svariati pugni in faccia e in testa. L’uomo, arrestato quest’oggi dagli agenti di Polizia di Desenzano sul Garda con le accuse di stalking e lesioni personali volontarie, è ora rinchiuso nella struttura detentiva di Canton Mombello, in provincia di Brescia.

La vittima, residente a Guidizzolo - nel Mantovano - ha riportato contusioni multiple ed è ancora ricoverata presso l’ospedale di Desenzano. La prognosi, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, è di trenta giorni. Provvidenziale è stato l’aiuto di due passanti, che hanno prontamente accompagnato la donna al Pronto Soccorso.

L’aggressione sembra che sia avvenuta per motivi riconducibili alla morbosa gelosia dell’uomo, già noto alle forze dell’Ordine per comportamenti violenti perpetrati ai danni di altre vittime.

Luigi Cacciatori