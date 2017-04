Brescia, il 21enne accoltellato in discoteca è deceduto

BRESCIA, 2 APRILE - Alla fine non c’è stato nulla da fare per Yaisi Bonilla, il 21enne accoltellato all’alba nei pressi di una discoteca di Brescia, sotto gli occhi impietriti della sua fidanzata. Il giovane era stato ricoverato d’urgenza a causa delle ferite riportate. Ferite gravissime, in particolare all’addome, che non hanno purtroppo lasciato scampo alla giovane vittima.

Ora è caccia all’aggressore, finito nel mirino degli inquirenti già da stamane. Gli agenti hanno infatti interrogato in questura i testimoni della vicenda: forse un litigio, un battibecco pesante e finito male. Ad essere interrogati un gruppo di ragazzi che stazionava nei pressi della discoteca “Disco Volante”, situata nel centro commerciale di via Sagari. Il delicato intervento chirurgico successivo al ferimento è stato invece effettuato all’ospedale Poliambulanza, dove il giovane di origini colombiane era stato trasportato in condizioni particolarmente critiche.

Al momento, gli agenti hanno lasciato una prima dichiarazione circa la fase investigativa: «Lavoriamo per ricostruire il movente e trovare l’aggressore analizzando i filmati delle telecamere. E ancora la fidanzata del giovane che ha dato l’allarme. Sappiamo che il 21enne ha qualche precedente. Da quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora è escluso che ci siano altre persone coinvolte».

