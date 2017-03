Brescia, massacra di botte la fidanzata: arrestato uomo di 37 anni

BRESCIA, 22 MARZO - È finito in manette un uomo di 37 anni per aver picchiato la sua fidanzata trentunenne in modo violento e con una ferocia tale da procurarle lesioni al fegato, la rottura di alcune costole e tumefazioni varie al volto.

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri, che lo hanno individuato pochi giorni dopo il fatto mettendo fine alla sua fuga. Secondo quanto si apprende dai media locali, tra l'offender e la sua compagna ci sarebbe stato un acceso alterco all'interno di un bar, proseguito poi nell'abitazione della donna e terminato con un drammatico epilogo. Il trentasettenne avrebbe aggredito selvaggiamente la vittima prendendola a calci.

A lanciare l'allarme la madre della donna, trasportata presso il presidio ospedaliero di Brescia, dove i vari accertamenti clinici hanno evidenziato una grave lesione al fegato. La prognosi è di 90 giorni e la giovane sarebbe tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione.

Luigi Cacciatori

Immagine da tvprato.it