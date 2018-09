Nel bresciano arrestato richiedente asilo per apologia di terrorismo

BRESCIA, 13 SETTEMBRE - Oggi a Montichiari, nel Bresciano, la Polizia e la guardia di Finanza hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare un 20enne del Bangladesh, che viveva in una struttura d’accoglienza in quanto richiedente asilo.

L'accusa è di apologia di terrorismo, infatti, il ragazzo avrebbe manifestato vicinanza all’Isis sul suo profilo Facebook scrivendo frasi propagandistiche come "I need war", "Il paradiso mi attende", "Blood boy", "La morte aspetta tutti", "Felice giorno della morte". Inoltre alcuni di questi post sarebbero stati pubblicati nei giorni degli attentati terroristici che hanno colpito le città occidentali. Ad esempio il 4 giugno 2017, data dell'attentato di Londra, il ragazzo avrebbe postato una foto di due uomini armati a cavallo con vessillo nero più altre foto che ritraevano bambini insanguinati. Il 17 agosto 2017, giorno dell' attentato di Barcellona, avrebbe pubblicato un’immagine con la scritta "blood boy" e, il giorno seguente, avrebbe scritto in un post "oggi grande giorno per musulmani". Sul profilo del giovane richiedente asilo anche dei video che inneggiavano alla vita eterna per chi moriva in nome di Allah contro le oppressioni del mondo occidentale.

Le forze dell'ordine sono riuscite a capire dove abitasse grazie ad un post con gli orari dell’alba e del tramonto, necessari per pregare secondo la religione musulmana, e una fotografia contenente i punti cardinali di Montichiari.

Fabio Di Paolo