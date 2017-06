Brescia, traffico di rifiuti con l\'Africa: un arresto

BRESCIA, 14 GIUGNO - Otto tonnellate di rifiuti pericolosi che andavano illegalmente da Brescia all’Africa. Si tratterebbe di batterie di auto, lavatrici, pneumatici e Raee, (apparecchiature elettriche ed elettroniche). Con questa accusa la Procura di Brescia ha fatto scattare le manette la notte scorsa per un ghanese di 50 anni, che in una discarica di Marcheno, nel Bresciano, stava caricando tre container carichi di rifiuti elettronici che sarebbero dovuti andare al porto di Genova e poi in Nord Africa.

Il blitz dei carabinieri Forestale è scattato dopo la rivelazione di uno straniero arrestato nei mesi scorsi perché con altri tre rubava all'isola ecologica di via Metastasio. Indagata a piede libero la moglie dell'uomo arrestato in flagranza di reato.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine brescia.corriere.it)