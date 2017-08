Brescia: 37enne scomparso da casa trovato morto

BRESCIA, 02 AGOSTO - Guido Bettoni, trentasette anni, scomparso da casa venerdì scorso, è stato trovato morto nella notte a Brescia.

Solo ieri la famiglia aveva sporto formalmente denuncia, ma era già ricorsa ai social per lanciare diversi appelli sul web: la madre si era infatti appellata ai contatti Facebook per trovare notizie o informazioni utili per ritrovare il figlio.

L'omicida dell'uomo sarebbe un amico di Bettoni che avrebbe confessato facendo anche rinvenire il cadavere, che si trovava in una zona di campagna del Bresciano: arrestato dai carabinieri di Brescia che procedono per omicidio. Stando a quanto si evince dalle indagini in corso, Bettoni sarebbe stato ucciso a coltellate per moventi legati al mondo della droga.

Luna Isabella

(foto da catania.livesicilia.it)