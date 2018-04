Bressanone, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

BRESSANONE, 20 APRILE - Svolta nelle indagini sull’omicidio della donna di 57 anni uccisa a coltellate nella sua abitazione a Bressanone. Il presunto autore del crimine è stato individuato dai Carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria e condotto in caserma. Si tratta del marito della vittima. L’uomo, anni 58, dopo svariate ore di interrogatorio è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il presunto offender è stato trasferito nel carcere di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella notte da alcuni parenti, che da un po’ di giorni non riuscivano a contattarla e per questo motivo si sono recati personalmente nell’appartamento sito in via Alta Angelo Custode, nelle immediate vicinanze del centro storico di Bressanone. Alla scoperta del corpo esanime sono stati allertati i Carabinieri, che sono prontamente giunti sul posto. A stretto giro è arrivata la squadra investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Bolzano per effettuare le operazioni di rilievo. La vittima, secondo quanto si apprende, presentava profonde ferite di arma da taglio in più punti del corpo.

L’attività investigativa si è concentrata da subito sulla ricerca del marito della donna, che al momento del ritrovamento del cadavere non era in casa. L’uomo è stato trovato che vagava in stato confusionale nei pressi della stazione. Non si esclude che avesse intenzione di suicidarsi. Nel corso dell’interrogatorio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Luigi Cacciatori