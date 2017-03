Brexit, Camera dei Lord: "Garantire i diritti dei cittadini UE"

LONDRA, 2 MARZO - Per Theresa May si è presentato il primo problema per quanto riguarda la Brexit. La Camera dei Lord, infatti, ha approvato proprio ieri sera un emendamento che possa tutelare i cittadini europei residenti nel Paese, tra cui anche moltissimi italiani.

Quello che intendono assicurare i Lord è la garanzia che tutti coloro che si sono trasferiti in Gran Bretagna da altri paesi dell'Unione Europea entro tre mesi dall'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, possano essere al sicuro all'interno del Paese.

Lady Hayter, viceministro per la Brexit, ha dichiarato che i diritti dei cittadini provenienti da altri paesi Ue “non vanno mercanteggiati gli uni contro gli altri”.

L'emendamento, nei prossimi giorni, dovrà essere approvato dalla Camera dei Comuni. Le scorse settimane avevano già votato per la sua bocciatura, ma dopo il voto dei Lord le cose potrebbero cambiare. Questo, però, porterebbe Theresa May a dover rallentare i tempi che aveva stabilito inizialmente.



David Davis, membro del partito conservatore, ha dichiarato alla Bbc che “siamo delusi della scelta dei Lord d’approvare un emendamento alla legge che i Comuni avevano passato senza emendamenti. Questa legge ha il chiaro scopo di dare attuazione al risultato del referendum e di consentire al governo di procedere con i negoziati”.

Chiara Fossati

Immagine da www.rsi.it