Brexit: inizio dei negoziati a Bruxelles

BRUXELLES, 22 GIUGNO – Avranno inizio oggi, a Bruxelles, i negoziati tra Londra e l'Ue che porteranno la Brexit nella sua fase attuativa.

Le trattative, iniziate dopo un anno dal referendum, saranno effettuate da David Davis, a capo della delegazione britannica, e Michel Barnier, rappresentante dell'Ue, politico francese e Commissario europeo per il Mercato Interno ed i Servizi fino al 2014, il quale auspica di incontrare un interlocutore capace di porre in essere discussioni "costruttive". Il negoziato sarà strutturato attraverso quattro sessioni, una al mese della durata di una settimana, tra il 17 luglio ed il 9 ottobre.

I temi che saranno al centro del colloquio tratteranno i diritti dei tre milioni di europei residenti in Gran Bretagna, il rispetto degli impegni finanziari assunti in precedenza con l’Unione Europea, la gestione dei nuovi confini nonché tutte le "questioni nate dalla separazione" . "Nel momento in cui avremo fatto progressi sufficienti e concreti sarò il primo a raccomandare al Consiglio europeo di aprire in parallelo il negoziato sulle future relazioni, che dovrà prolungarsi oltre il ritiro dei britannici dalla Ue" ha spiegato Barnier in risposta alle parole di Davis che spera in un “partenariato forte e speciale” con l'Ue poiché l'intento della Gran Bretagna è di “lasciare il mercato unico e l'unione doganale”

Immagine da: polisblog.it

Caterina Apicella