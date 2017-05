Brexit, la Gran Bretagna accusa l'UE "potremmo andarcene senza pagare un penny"

ROMA, 13 MAGGIO - Intervistato dal Daily Telegraph il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha accusato l'Unione Europea di voler “dissanguare” il Regno Unito. Per dare credito alla sua affermazione, Boris Johnson parte dai calcoli effettuati dal quotidiano inglese Financial Times secondo cui Londra potrebbe dover sborsare una cifra fino a 100 miliardi di euro in seguito alla decisione di lasciare l'Ue.

Johnson, uno dei più fervidi sostenitori della Brexit, ha continuato sul punto rimarcando che ci sono molte “buone ragioni” in base alle quali Londra dovrebbe avere i soldi indietro da Bruxelles. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Regno Unito avrebbe il diritto ad un rimborso di 9 miliardi di sterline che corrispondono a circa 10,6 miliardi di euro dalla Banca europea di investimenti e di altri 14 miliardi di sterline, in liquidità e beni immobiliari. In caso non si dovesse trovare un accordo sulla Brexit, la Gran Bretagna potrebbe andarsene senza pagare "un penny".

Laura Carrara

Fonte foto: cityam.com