Brexit, la proposta di Theresa May per i cittadini UE

REGGIO CALABRIA, 23 GIUGNO 2017 - Un'offerta "giusta e molto seria". Queste le parole del premier britannico, Theresa May, sulla proposta presentata ieri ai Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi UE sullo status e i diritti dei tre milioni di cittadini dell'Unione che vivono nel Regno Unito dopo la Brexit.

"Un buon inizio", ha commentato Angela Merkel, solitamente critica nei confronti di Londra. La May ha spiegato che ulteriori dettagli sulla proposta saranno resi noti lunedì.

Il primo punto prevede che nessuno cittadino Ue che attualmente vive nel Regno Unito in modo legale verrà cacciato dal Regno Unito e che le famiglie non saranno separate.

Il secondo punto, prevede la concessione della residenza permanente ai cittadini con cinque anni di permanenza prima della data di uscita. Questi potranno beneficiare degli stessi diritti dei britannici per sanità, scuola e welfare. Ai cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito prima della Brexit sarà data l'opportunità di restare per cinque anni per ottenere la residenza permanente.

Al terzo punto, c'è il rispetto dei diritti europei fino alla data di uscita della Brexit.

Al quarto punto, è previsto un periodo di grazia di due anni per permettere ai nuovi arrivati di regolarizzare il proprio status sulla base delle nuove regole.

Al quinto punto, il premier britannico ha chiesto reciprocità di trattamento per i cittadini britannici nei 27 Stati membri.

Daniele Basili

immagine da eunews.it