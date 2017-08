Brexit: Londra pronta a pagare 40 mld a Ue

LONDRA, 6 AGOSTO - La Gran Bretagna e' pronta a pagare 40 miliardi di euro all'Unione europea per regolare la sua uscita dalla Ue.

Lo scrive il Sunday Telegraph citando fonti anonime del governo di Londra. Secondo il quotidiano britannico, il Regno Unito, che per la prima volta stabilisce una compensazione per il suo addio a Bruxelles, potrebbe pagare 40 miliardi nel caso in cui la Ue consentira' di negoziare l'accordo come parte dell'intesa globale sulle sue relazioni future, che comprenda anche un accordo sul commercio.

Fonti di Whitehall a conoscenza del dossier, citate dal Telegaph, confermerebbero la notizia. Secondo il quotidiano, Londra considera la cifra una garanzia per poter mantenere l'accesso al mercato unico e i 40 miliardi sarebbero una compensazione parziale del conto finale. Il capo negoziatore della Ue, Michel Barnier ha piu' volte sottolineato che non c'e' una cifra esatta sul tavolo, ma che "la metodologia" per determinare la somma che Londra deve versare per lasciare l'Unione dovra' essere sviluppata nella prima fase delle negoziazioni che terminera' a ottobre.