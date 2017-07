Brexit: May, libera circolazione cittadini UE terminerà a marzo 2019

REGGIO CALABRIA, 31 LUGLIO 2017 - La libera circolazione dei cittadini Ue verso la Gran Bretagna terminerà nel marzo 2019, esattamente quando il Paese lascerà l'Unione.

Questo è quanto ha precisato il portavoce del premier britannico, Theresa May. La dichiarazione pone fine alle polemiche interne al governo, a seguito di alcune dichiarazioni contraddittorie all'interno dell'esecutivo che è apparso fortemente diviso su questa materia.

Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri, Philip Hammond, aveva detto che non ci sarebbe stato alcun cambiamento al sistema di ingressi quando la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea.

Il ministro degli Interni, Amber Rudd, aveva avanzato - invece - una proposta che prevedeva un periodo transitorio di tre anni dopo la conclusione delle trattative sulla Brexit in cui la libera circolazione sarebbe rimasta sostanzialmente in vigore.

A seguito delle forti critiche del ministro del Commercio internazionale, Liam Fox, il quale ha affermato di essere stato tenuto allo scuro sulla proposta Rudd, è arrivata la dichiarazione chiarificatrice di Downing Street.

Il portavoce, infine, ha aggiunto che le proposte per un nuovo sistema dopo la Brexit saranno fatte "il più rapidamente possibile", spiegando che sarebbe sbagliato "speculare su come potrebbe essere o ipotizzare che la libera circolazione continuerà così come è ora".

Daniele Basili

immagine da eunews.it