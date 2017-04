Brexit, UK alle urne l\'8 giugno: Theresa May presenta la mozione

LONDRA, 19 APRILE - La premier del Regno Unito Theresa May presenterà oggi alla Camera dei Comuni, tre anni prima della scadenza della legislatura nel 2020, una mozione per il voto anticipato per l'otto giugno.

"Le elezioni sono necessarie e sono necessarie adesso", ha annunciato Theresa May, aggiungendo inoltre di non essere "convinta che l’unico modo per garantire la certezza e la sicurezza negli anni a venire è tenere le elezioni adesso e ricevere il supporto necessario per le decisioni che dobbiamo prendere".

L'obiettivo che la May ha dichiarato sarebbe quello di rafforzare il proprio Partito Conservatore così da poter permettere al Paese l'uscita dall'Unione Europea, contrariamente a tutte le affermazioni che sono state comunicate in precedenza.

"Non sono disposta a consentire che gli oppositori della Brexit indeboliscano la Gran Bretagna", avrebbe inoltre annunciato la premier davanti il portone di Downing Street, residenza e sede del Primo Ministro del Regno Unito, cogliendo l'occasione per render pubblica la propria decisione dopo il Consiglio dei Ministri.

Dopo aver negato per sette volte il voto anticipato, la May avrebbe confermato che la decisione è stata presa "con riluttanza e solo di recente" ma solamente per dare "stabilità e certezze" alla Gran Bretagna e non per puro opportunismo.

Alessia Terzo

Immagine da stopeuro.org