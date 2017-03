Brindisi, avvocato uccide a colpi di pistola un cliente nello studio legale

BRINDISI, 31 MARZO - Fortunato Calò, un avvocato con lo studio legale ad Oria, in provincia di Brindisi, ha ucciso uno dei suoi clienti a colpi di pistola. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, e subito dopo aver tolto la vita al quarantacinquenne, Arnaldo C., avrebbe chiesto ai colleghi di chiamare i Carabinieri per costituirsi.

Secondo le prime indagini la pistola utilizzata per l'omicidio era detenuta legalmente dall'avvocato. Fortunato e Arnaldo avrebbero discusso per questioni legali, e dopo qualche parola di troppo da parte di entrambi la discussione si sarebbe accesa, fino ad arrivare al gesto estremo.

Calò avrebbe quindi aspettato i Carabinieri che ha fatto chiamare dai colleghi, così da potersi costituire. È stato portato in caserma per l'interrogatorio ed è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario.

Le indagini, intanto, continuano. Si cerca di capire il movente analizzando anche la vita privata dell'avvocato e della sua vittima.

Chiara Fossati

immagine da focusjunior.it