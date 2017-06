Brindisi, estorsioni e furti: 13 arresti

BRINDISI, 27 GIUGNO - I carabinieri di Brindisi, all'alba di oggi, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, furti aggravati, furti in abitazione, riciclaggio e ricettazione.

Secondo quanto appreso, la minuziosa attività di indagine svolta dagli uomini dell'Arma, ha permesso di sgominare l'associazione per delinquere particolarmente attiva nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Sembrerebbe che il sodalizio fosse dedito a furti, in particolare di automobili, nonché di pratiche estorsive. Maggiori dettagli dell'operazione verranno divulgati nel corso della giornata odierna.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it