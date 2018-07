Brindisi, ucciso in conflitto a fuoco con polizia

BRINDISI, 21 LUGLIO - Si è concluso nel sangue un assalto al bancomat della filiale di Brindisi della Banca Popolare di Bari, in via Orazio Flacco, dove uno degli assaltatori è morto durante un conflitto a fuoco con la polizia.

Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 3, quando sul posto è sopraggiunta una volante della polizia allertata da un cittadino che aveva notato un'auto sospetta davanti alla banca.

Giovanni Ciccarone 50 anni, di Ostuni (Br), personaggio già noto alle forze dell’ordine, è deceduto durante il conflitto a fuoco con gli agenti. Sposato con quattro figli, già implicato ed arrestato in svariate inchieste per contrabbando, furti, rapine, estorsioni, spaccio di droga e di banconote false.

Due anni fa era stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo un inseguimento lungo la statale 16 a bordo di un’Audi A6 condotta da un’amico, sulla quale furono trovati due Kalashnikov, oltre 90 cartucce da guerra, e 3 caricatori.

Nell'estate del 2013 fu arrestato e sottoposto a regime cautelare in carcere per una presunta estorsione, ma anche in quel caso venne rimesso in di libertà pochi giorni dopo.

Secondo quanto si e' appreso, i malviventi avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco verso l’auto della polizia colpendola, a loro volta gli agenti hanno risposto al fuoco. Nel conflitto, il Ciccarone, sarebbe stato raggiunto da alcuni proiettili rimanendo a terra ferito gravemente. Uno dei poliziotti ha quindi chiamato un'ambulanza ma l'uomo è deceduto.

Gli altri banditi sono poi fuggiti su un'Audi con gli agenti all'inseguimento, conclusosi all'altezza dello svincolo che immette alla Statale 369 per Bari. Qui la volante, sarebbe stata costretta a fermarsi a causa dei danni alle ruote provocati dalle bande chiodate lanciate sull'asfalto dai banditi durante la fuga.

Luigi Palumbo