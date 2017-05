British Airways: ancora disagi, ritorno alla "quasi normalità" previsto per oggi

Londra, 28 Maggio- Scene di caos sabato negli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick: il guasto dell’intero sistema informatico, che ha visto coinvolta la compagnia aerea della British Airways, ha costretto la sospensione di tutti i voli in partenza dai due aeroporti. Facilmente immaginabile la frustrazione dei passeggeri, che in molti casi hanno visto sfumare le cosi tante attese ferie.



Oggi la situazione sembra nettamente migliorata, infatti, la maggior parte dei sistemi informatici della compagnia londinese sono tornati alla normalità, ma secondo quanto dichiarato dallo Chief Executive Officer(Ceo) della compagnia aerea Alex Cruz, i passeggeri dovranno ancora affrontare cancellazioni e ritardi.



Inoltre, lo stesso Ceo in un video si è scusato con i passeggeri per il disagio che hanno dovuto subire in queste ore, annunciando per oggi il ritorno alla quasi totale normalità dei voli in partenza dall' aeroporto di Gatwick e garantendo i voli a lunga distanza in partenza da Heathrow.

Daniele Sorrentino

Immagine da .latimes