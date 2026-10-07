Brubeck Reloaded, il 9 ottobre esce il nuovo disco dell'arrangiatore e compositore Duccio Bertini

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Da venerdì 9 ottobre sarà disponibile online, in digital download e in tutte le piattaforme streaming “Brubeck Reloaded” (Encore Music), il nuovo disco di Duccio Bertini, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra fiorentino.

«Questa suite di brani basata su temi di Dave Brubeck e sul suo “Ending” è più di un semplice arrangiamento nel senso comune del termine. – commenta Darius Brubeck, figlio del leggendario pianista jazz - Ascoltarla è stata un'esperienza cinematografica. Duccio Bertini ha creato spazi ampi e momenti drammatici per i suoi solisti liberi ma nello stesso tempo significativi. Improvvisazione e orchestrazione sono perfettamente integrate. Il Maestro Bertini ha proseguito sulla strada iniziata con le collaborazioni di mio padre con Leonard Bernstein negli anni '50, e sono sicuro che Dave sarebbe stato molto soddisfatto di questa rivisitazione della sua musica in chiave moderna. »

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Il disco, che vede la straordinaria partecipazione del sassofonista Pietro Tonolo (sax tenore, sax soprano), è stato registrato al Sonoria Recording Plant di Prato e mixato da Andrea Benassai. Hanno preso parte al disco: Marco Bini (sax tenore, sax soprano), Dario Cecchini (sax baritono, clarinetto basso, flauto contralto), Mirco Rabitti (tromba, flicorno), Mario Bruno (corno in Fa), Roberto Rossi (trombone), Francesco Zampini (chitarra), Guido Zorn (contrabbasso), Alessandro Fabbri (batteria) e Fabio Morgera (tromba). La direzione e gli arrangiamenti sono a cura di Duccio Bertini mentre la produzione è a cura di Duccio Bertini e Vittorio Bartoli.

«Dedicare un disco a Dave Brubeck senza il pianoforte? – aggiunge l’arrangiatore Duccio Bertini – Può sembrare una scelta insolita considerando il ruolo che ha avuto Brubeck come pianista, ma l’intento del progetto era di focalizzarsi sul suo lato di compositore, con particolare attenzione al suo legame con la musica colta contemporanea. Per questo motivo ho scelto un ensemble dalle sonorità a metà strada tra jazz e classica. Questo mi ha permesso di offrire una mia visione personale delle sue opere, giocando con tutte le sfumature e i colori che un gruppo così versatile può dare. La selezione del repertorio, che spazia tra brani celebri e altri meno noti, ha guidato il mio lavoro di arrangiamento, che in alcuni casi ha integrato tecniche di ri-composizione, a cui ho aggiunto una mia composizione conclusiva per ultimare la suite.»

Duccio Bertini è un arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra jazz che attualmente divide la sua attività artistica tra l'Italia e la Spagna. Ha studiato composizione jazz e arrangiamento con Giancarlo Gazzani, Giancarlo Schiaffini, Bruno Tommaso, Mario Raja, Roberto Spadoni e Klauss Lessmann. Ha studiato direzione d'orchestra con Fabrizio Dorsi, Carlomoreno Volpini e Alan Freiles Magnatta, e direzione di orchestra jazz con Bruno Tommaso. Ha collaborato con Benny Golson, Arturo Sandoval, Scott Hamilton, Bobby Watson, Randy Brecker, Jesse Davis, Dick Oatts, Alex Sipiagin, Joe Magnarelli, Ben Van Gelder, Dena DeRose, Champian Fulton, Perico Sambeat, Roberta Gambarini, Pietro Tonolo, Claudio Fasoli, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Fabio Morgera, Nico Gori, Mirko Guerrini, Emilio Soana, David Pastor, Ruben Simeo, Ignasi Terrasa e molti altri.