Brutale rapina a Trappeto: arrestati tre adolescenti per aver terrorizzato un'anziana e il figlio
Un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Trappeto, in provincia di Palermo, ha portato all'arresto di tre giovani di 18, 17 e 16 anni. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dai gip del tribunale di Palermo e da quello per i minorenni, nei confronti dei tre, accusati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.
La dinamica dell'assalto
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la notte del 17 settembre scorso, i tre giovani si sono introdotti nell'abitazione di una donna anziana e di suo figlio. Dopo aver immobilizzato l'uomo legandolo con un filo elettrico, si sono diretti nella camera da letto dove hanno minacciato la madre, facendosi consegnare gioielli, la fede nuziale e il bancomat. Nella stessa notte, hanno prelevato una ingente somma di denaro.
Le indagini e le prove
Fondamentali per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di identificare i tre indagati e di individuare l'autovettura utilizzata per la fuga, poi abbandonata nel centro abitato di Balestrate. Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto una pistola a salve priva del tappo rosso, munizioni di vario calibro, un tirapugni, arnesi da scasso, maschere, un bastone telescopico, passamontagna e gli abiti indossati durante il colpo.
Un fenomeno preoccupante
Questo caso evidenzia ancora una volta come anche giovanissimi possano essere protagonisti di crimini efferati. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per garantire sicurezza ai cittadini, soprattutto agli anziani, spesso vittime preferite di questi reati. La comunità di Trappeto è scossa dall'accaduto, mentre le autorità sottolineano l'importanza della collaborazione dei cittadini e dell'uso della tecnologia per prevenire e reprimere tali episodi.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.