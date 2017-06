Bruxelles, esplosione in stazione. Ucciso il terrorista

BRUXELLES, 21 GIUGNO - Ieri sera, alle 21, una piccola esplosione ha coinvolto la Stazione Centrale di Bruxelles. Un uomo di circa trenta anni è il colpevole, ed è stato immediatamente individuato e ucciso dalle forze dell'ordine. Con se aveva dell'esplosivo ha fatto esplodere vicino ad una scalinata. Fortunatamente non ci sono state feriti o vittime.

Dalle prime analisi sembra che l'uomo abbia agito nel momento in cui ha capito di essere stato trovato dalle forze dell'ordine. L'esplosione ha provocato panico e terrore e secondo alcuni testimoni, prima della detonazione, avrebbe inneggiato ad Allah.

“Il responsabile è stato neutralizzato dai militari, non ci sono stati feriti civili. Procediamo per terrorismo. Non possiamo confermare se sia ancora vivo o morto, né dove l'uomo sia”, ha dichiarato Eric Van der Sijpt, portavoce della Procura federale.

“Avevo appena accompagnato un' amica alla stazione quando la gente ha iniziato a correre. Gridavano 'un attentato, un attentato', mentre altri parlavano di fuochi d'artificio. Poi la gente ha cominciato a nascondersi ovunque, dietro le scale mobili, altri volevano fuggire lungo i binari”. È questa la testimonianza di un testimone presente al momento dell'attentato.

La stazione è stata quindi evacuata e il traffico ferroviario è stato interrotto. Anche la viabilità di Bruxelles Nord e Bruxelles Midi è stata bloccata. Chiusa anche la linea 1 e 5 della metro.

Il premier belga Charles Michel ha convocato per questa mattina il Consiglio nazionale di sicurezza, ma le forze dell'ordine fanno sapere che non è necessario alzare ulteriormente il livello di allarme.

