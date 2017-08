Bruxelles, somalo contro militari: aggressore ucciso e due feriti

BRUXELLES, 26 AGOSTO - Stando a quanto riferito dalla Procura, l’episodio verificatosi ieri sera a Bruxelles si sostanzierebbe in un atto di terrorismo.

Poco lontano dalla Grande Place, un cittadino somalo avrebbe gridato Allah Akbar per poi colpire a coltellate alcuni militari che avrebbero immediatamente reagito sparando. L'uomo sarebbe deceduto poco dopo in ospedale mentre due soldati sarebbero rimasti feriti.

L'attacco è avvenuto intorno alle 20.20 a Boulevard Emile Jacmain, a poche centinaia di metri dalla Grande Place. Armato di coltello, l'obiettivo dell’assalitore sarebbero stati alcuni militari in presidio antiterrorismo. Due agenti sarebbero rimasti feriti in modo lieve, uno ad una mano e l’altro al viso.

Secondo la ricostruzione della vicenda, l'assalitore, un somalo, non avrebbe legami con l'estremismo islamico o con l'Isis in particolare. La Procura parla di terrorismo ma come l'atto di una persona isolata. Il sindaco Philippe Close fa sapere che già in serata la piazza è tornata alla normalità, nessun evento è stato cancellato e lo status di allerta è rimasto invariato.

Il premier belga Charles Michel si dice accanto ai militari e rassicura la popolazione ricordando che i servizi di sicurezza restano all'erta. In generale, lo stato di allerta rimane massimo: il Beglio è infatti il Paese UE con il più alto numero di foreign fighters pro-capite ed è già stato profondamente colpito.

Luna Isabella

(foto da radionbc.it)