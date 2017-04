Bucarest, due italiani rapinano gioielleria: arrestati

BUCAREST, 24 APRILE – Due giovani italiani sono stati arrestati per aver rapinato una gioielleria nel settore 3 di Bucarest, rubando oggetti preziosi per un valore di circa 27.000 euro. A darne notizia l'agenzia Mediafax, che cita un comunicato della polizia.

I due sono stati fermati mentre il bottino è stato recuperato per intero. I rapinatori italiani, ragazzi di 20 e 23 anni, sono entrati in azione sabato a volto coperto, armati di pistole rubate in un altro negozio la sera precedente.

La polizia ha collegato i furti delle armi e degli oggetti preziosi, mettendosi immediatamente sulle tracce dei banditi arrestati nella giornata di ieri.

Maria Azzarello